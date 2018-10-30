Москва, 30 октября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Экономия

За четыре года увеличилось число тех, кто экономит на одежде и отдыхе: с 17% до 25%. Доля граждан РФ, которые перестали покупать слишком дорогие продукты питания, стала также немного меньше — 15%. При этом с 2014 года не изменилось число респондентов, которые ни в чём себе не отказывают (19%). А 8% опрошенных заявили, что достаточно зарабатывают, чтобы отказывать себе к каких-либо покупках или на чём-то экономить.

Реже всего к экономии прибегают молодые люди в возрасте 18−24 лет и 25−34 лет (12% и 18% соответственно) и граждане с высокими доходами (13%). Чаще всего экономят люди старше 60 лет — 41% опрошенных. Также чаще экономит категория граждан с низкими доходами — 36%, на втором месте люди со средним доходом — 19%.

Опрос проведен в августе — сентябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство граждан предпочитают экономить на скидках. Прежде чем совершить какую-либо покупку, будь то обычный магазин у дома или интернет-магазин, они ищут скидки и сравнивают цены на интересующий их товар на разных ресурсах.

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