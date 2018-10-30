Вашингтон, 30 октября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. За минувшую неделю рейтинг одобрения политики действующего президента США Дональда Трампа упал до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами Gallup.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно результатам исследования, за неделю с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома снизился с 44 до 40%. Отмечается, что 54% респондентов отозвались о работе Трампа негативно. Всего было опрошено 1,5 тыс. совершеннолетних граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября выяснилось, что доверие граждан России Вооруженным силам страны превысило рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина.

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