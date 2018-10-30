Москва, 30 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Констатировать разброд в современном американском обществе — значит констатировать очевидное. Но в констатации потенциала именно гражданской войны в стране, находящейся накануне важнейших выборов, есть явный политический заказ, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Гражданская война в США (1861–1865)

Ранее историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в статье для британской газеты The Sunday Times написал, что тенденции, которые прослеживаются на сегодняшний день в американском обществе, говорят о том, что в результате выборов президента США в 2020 году в Соединенных Штатах может разгореться настоящая гражданская война.

Кому он больше на руку — демократам или республиканцам, — это хороший вопрос.

С точки зрения демократов, нанести поражение на предстоящих выборах республиканцам, значит создать президенту Трампу совсем невыносимые условия для дальнейшей работы и открыть путь к его импичменту.

Уйдет Трамп, и всё постепенно начнёт возвращаться на круги своя. Другими словами, не хотите гражданской войны, голосуйте за демократов.

У республиканцев может быть своя логика: голосуйте за нас, дайте нам и нашему президенту закрепиться во власти, и всё постепенно встанет на свои места, а риск гражданской войны уменьшится.

Так что пока эту провокацию — а я уверен, что речь идёт именно о предвыборной провокации (тот факт, что её ноги растут из Великобритании, тоже примечателен) — стоит обсуждать именно в предвыборном контексте.

Тем не менее после предстоящих выборов внутреннее положение в США будет иметь смысл рассмотреть и в контексте признаков потенциала гражданской войны. США явно находятся в кризисе, причём в нём сильна именно культурно-историческая составляющая, и такой выход из него тоже, в принципе, возможен, хотя и маловероятен. Но всё это после выборов.

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