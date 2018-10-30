Вашингтон, 30 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. На фоне того, как международное сообщество осуждает Саудовскую Аравию за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, а также за войну в Йемене, без внимания остается союзник Эр-Рияда — ОАЭ. При этом страна не в меньшей степени заслуживает порицания за то же, за что сейчас критикуют соседнее королевство, пишут Даниэль Р. Депетрис и Ричард Сокольски в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Так, на протяжении всей войны в Йемене, которая продолжается уже три с половиной года, власти ОАЭ проводили такой же, как и Эр-Рияд, жесткий и безрассудный курс. Пока авиация Саудовской Аравии убивала мирных жителей на свадьбах, похоронах, рынках, в школах и портах, сухопутные части ОАЭ внесли свой вклад в гуманитарную катастрофу. Из-за их наступления на портовый город Ходейда более 400 тыс. граждан страны были вынуждены бежать из своих домов. Действия Абу-Даби в значительной степени обострили и без того тяжелую ситуацию с продовольствием в стране.

Кроме того, по данным правозащитников, в специальных контролируемых ОАЭ центрах осуществляются пытки, избиения и казни. Королевская семья ОАЭ нанимает бывших военнослужащих войск специального назначения США для отслеживания и убийства видных граждан Йемена, которые, по мнению Абу-Даби, поддерживают связь с «Братьями мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Адене Эмираты организовали и сформировали ополчение, которое занимается насилием. И если раньше некоторые граждане Йемена видели во вмешательстве Абу-Даби героический акт для защиты суверенитета их страны от поддерживаемой Ираном вооруженных формирований, то теперь они воспринимаются как оккупация, если не колонизация.

Помимо Йемена, ОАЭ играет не последнюю роль и в блокаде Катара, добиваясь от Дохи разрыва связей с Ираном и искоренения любых связей с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в Ливии, где Абу-Даби подрывает американский курс и идет вразрез с поддерживаемым ООН правительством национального единения, оказывая поддержку маршалу Халифу Хафтару. Может быть, и не столь вопиющим способом, но и власти ОАЭ нарушают права человека. По данным правозащитников, в стране невозможно выражать свое мнение, распространена нетерпимость к внутриполитической критике и несогласию, продолжается насилие в отношении иностранных рабочих, у женщин нет прав и многое другое.

Иными словами, ОАЭ ничуть не лучше Саудовской Аравии, только свою политику Абу-Даби проводит более компетентно, что позволяет не привлекать к себе внимание Запада. Подобно Эр-Рияду, ОАЭ также считают безусловную дипломатическую и военную поддержку Вашингтона чем-то самим собой разумеющимся. При этом политики в США слишком малодушны, чтобы указать ОАЭ на неприемлемость поведения эмиратов, поэтому и не вводят санкции против Абу-Даби, несмотря на подрыв американских интересов в регионе. Если конгресс может найти в себе силы вводить санкции против России, Сирии и, стоит надеяться, Саудовской Аравии, он не может закрывать глаза на прегрешения Абу-Даби.

Напомним, Саудовская Аравия и ОАЭ входят в коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами в Йемене. С 2015 года коалиция оказывает поддержку свергнутому президенту Йемена Мансуру Хади в борьбе с хуситами, которых, по некоторым данным поддерживает Иран. В результате вмешательства коалиции во главе с Эр-Риядом гуманитарная ситуация в Йемене значительно осложнилась: в стране начался голод и эпидемия холеры. Более того, действия авиации коалиции часто приводят к гибели мирных жителей. В частности, недавно коалиция нанесла воздушный удар по рынку в пригороде столицы страны Байт-эль-Факи, в результате чего погибло несколько десятков человек.