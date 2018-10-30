Тутаев, Ярославская область, 30 октября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по сообщениям об использовании детского труда при реконструкции площади Ленина в Тутаеве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Владимир Коломенский Укладка плитки в Тутаеве

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сети появились фотографии и видео, как дети подносят тротуарную плитку рабочим, причем берут по 3−4 плитки одновременно. Как рассказал заместитель председателя совета ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский, детей нанимали по 200 рублей за 3 часа работ.

По закону работать дети могут только с 14 лет, при этом для детей от 14 до 18 лет существует ряд ограничений. Между тем уголовной ответственности за использование детского труда в России не предусмотрено, виновных может ждать только административное наказание.

Проверкой занимается прокуратура Тутаевского района. Первые результаты будут известны в пятницу.