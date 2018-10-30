Венеция, Италия, 30 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Штормовые ветры привели к резкому подъему уровня воды в Венеции. Терриятория грода затоплена на 75%, сообзает агентство ANSA.

Венеция. Италия

Так, во второй половине для 29 октября уровень воды поднялся на 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной площади Святого Марка перекрыт полицией.

Наводнение стало самым сильным с 2012 года. Венецианские власти опасаются, что вода поднимется сильнее — на 182 см выше уровня моря, что произошло в 1966 году, уточняет АВС.

В Венеции устанавливают временные мосты, однако при усилении шторма их смоет водой. В Италии непогода стала причиной гибели семи человек, число пострадавших идет на десятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянских регионах Абруццо, Лигурия, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Трентино Альто Адидже (Южный Тироль) объявлен «красный» уровень опасности из-за штормов и гроз.

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