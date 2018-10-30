Москва, 30 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Решение принять более 1 млн мигрантов и последовавший за этим кризис запустили политический закат немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом написал в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Он отметил, что еще два года назад Меркель считали безусловным лидером Евросоюза, однако сегодня политик заявляет об отказе от политической борьбы. Решение принять в Германии 1,1 млн беженцев послужило главной причиной.

«Мы справимся», — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом её заката», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера. Также она покидает пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), во главе которой она находилась 18 лет.

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