Мурманск, 30 октября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. При затоплении плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково под Мурманском один человек пропал без вести. Количество пострадавших не изменилось — их четверо. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Mil.ru Военный водолаз

«Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях — в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден», — проинформировала глава региона.

По ее словам, о причинах ЧП пока говорить рано. В эти минуты должны начать работу аварийно-спасательные и водолазные группы Северного флота. Одновременно на месте ЧП работают сотрудники следственных органов.

«Док в 3:30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен», — добавила Марина Ковтун.

Напомним, по предварительным данным, затопление дока произошло в результате аварийного отключения электричества и остановки электронасосов. Как сообщала администрация Мурманска, 29 октября было зафиксировано отключение электричества в жилом районе Росляково.

По данным СМИ, авианосец «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате ЧП.