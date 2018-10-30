Москва, 30 октября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В 2018 году в Москве построено больше автомобильных дорог, чем было запланировано. План по строительству дорог был перевыполнен уже в сентябре. Об этом заявил руководитель столичного Департамента строительства города Андрей Бочкарев, сообщается на портале мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Так, по словам Бочкарева, в столице введено в эксплуатацию 98,5 км дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов. А ранее предполагалось построить 94,5 км автодорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Для Москвы составлен список самых опасных дорог

До 2021 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 280 км автомобильных дорог, 30 пешеходных переходов и 83 искусственных сооружения (мосты, эстакады и путепроводы).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин озвучил планы столичных властей по строительству дорог. По его словам, в 2018—2020 гг. планируется ввести 271 км дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад плюс 31 пешеходный переход.

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