США в поисках «нарушений» РФ договора РСМД, Киев – «дружбы»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Разбившийся в Индонезии самолёт летал три месяца;
- Трампу понадобился доклад о «нарушении» РФ договора РСМД;
- Крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал в результате затопления дока;
- МИД Украины не хочет разрывать с РФ договор об Азовском море;
- В ЮНИСЕФ заявили, что в Латвии самый справедливый доступ к образованию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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