Якутск, 30 октября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Якутию взбудоражили ограничения по вылету за границу, установленные Росавиацией в отношении республиканской авиакомпании. Пока собравшиеся лететь «Якутией» в другие страны пассажиры думают, как вернуть деньги, эксперты рассуждают о нехватке кадров в авиаотрасли, а новый директор «сидит тихо». О том, что пишут и думают в республике о запрете выполнять международные рейсы, который введён в отношении Якутской авиакомпании, — в обзоре ИА REGNUM.

(сс) Gellinger Cамолет

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Табу на вылеты за рубеж выглядит печально, с какой стороны на него ни посмотри. Люди испуганы перспективами остаться без отпуска, а те, кто смотрит шире, — озабочены перспективами авиаотрасли республики и переживают за судьбу региональной авиакомпании.

«Это же ужас просто. Вообще очень серьёзная проблема для тех, кто купил билеты на перелёт «Якутией» за границу», — прокомментировал ситуацию депутат республики Гаврил Парахин (ЛДПР).

Он подчеркнул, что авиакомпании сложно развиваться в суровых условиях Якутии: многое зависит от состояния взлётно-посадочных полос, которые часто приходят в негодность после дождей; аэродромов, где нет качественного обслуживания, а расценки высоки; погодных условий; наличия и качества топлива в районах. На фоне этого всего отношение федцентра к компании, по мнению депутата, несправедливое.

«Проценты по кредитам, которые компания брала на лизинговые платежи, в сравнении с условиями для других авиаперевозчиков значительно завышены. Непонимание и недоверие к нашей компании, отдалённость, может, влияет, но условия лизинга для нашей компании гораздо хуже, чем для остальных», — отметил Гаврил Парахин.

В числе факторов, которые довели авиакомпанию до санкций со стороны Росавиации, он также называет то, что прошлое руководство авиакомпании до Ольги Фёдоровой было некомпетентно: неверно распределялись денежные средства и выручка, неправильно осуществлялась подборка судов, отсутствовал должный контроль, а ресурсы авиаперевозчика использовались нерационально.

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При этом Гаврил Парахин уверен, что авиакомпания республике нужна, и приводит в пример Аляску, где нет дорог и 100% перевозок — авиационные, на хороших самолётах и с частой периодичностью.

«Региональная авиакомпания нужна. В любом случае больше никто тут не справится. Наши лётчики незаменимы, они профессионалы. Мы должны донести информацию о сложностях проживания на Севере. Плюс должна быть поддержка из федерального центра. От логистики и работы правительства в направлении развития инфраструктуры зависит возможность каждому жителю летать комфортабельно и безопасно», — пояснил депутат.

Жителей региона, купивших билеты «Якутии» на рейсы за границу, в первую очередь волнует, как они будут возвращать деньги, — и как попадут домой те, кто собирался лететь обратно рейсом авиакомпании после 5 ноября. При этом люди переживают за судьбу республиканского перевозчика, опасаясь, что итогом станет её выкуп за копейки другой авиакомпанией.

«Радуйтесь. Теперь и без «Якутии» остались. Ни угля, ни газа, ни связи, ни алмазов, ни самолётов даже», — пишут люди.

Некоторые удивлены тем, что после выявления нарушений, которые могут сказаться на безопасности пассажиров, республиканской авиакомпании разрешили продолжить перевозки по России: «А нас не жалко?».

Есть и те, кто называет решение Росавиации логичным на фоне хронических задержек рейсов «Якутии» и частых поломок её самолётов.

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Представители органов власти региона разъясняют ситуацию и уведомляют о действиях в сложившейся ситуации.

«Речь идёт об устранении замечаний в срок до 90 дней. Авиакомпанией «Якутия» принят план по устранению несоответствий и недостатков по итогам проверки Росавиации. Работа уже идёт», — заверил заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников.

Он также пояснил, что сейчас идёт смена руководства предприятия — после экс-директора компании Ольги Фёдоровой был также уволен коммерческий директор предприятия. Отстранения от должностей ждут замдиректоров и сотрудников, отвечающих за техническое состояние воздушных судов. Это станет главной мерой по нормализации деятельности республиканского авиаперевозчика.

Между тем оставшиеся на местах сотрудники «Якутии» сообщают о том, что новый руководитель авиакомпании Владимир Горбунов пока не предпринял никаких действий и ведёт себя довольно осторожно.

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«Горбунов пока в управление компанией не вмешивается, и особо идей у него нет. Пока всем управляет первый заместитель Илья Пономарев. И заметно, что он ориентируется на мнение министра транспорта Александра Тарасова», — сообщил ИА SakhaDay сотрудник авиакомпании. Команду новый руководитель с собой не привёл.

ИА «Тайгапост» информирует о том, что наложенное на «Якутию» вето на полёты за границу сохранится минимум до следующего лета. Информагентство также сообщает о готовности авиакомпании вернуть пассажирам, собравшимся лететь за границу, деньги за билеты. Но компенсацию убытков тех, кто не только приобрёл билеты за границу через АК «Якутия», но и забронировал номера в отелях, будут вряд ли.

YKTIMES.RU публикует мнение эксперта из авиаотрасли о причинах проблем «Якутии». Оказывается, авиакомпании не хватает кадров — подготовка пилотов в республике не на должном уровне. Аналогична ситуация и с руководящими сотрудниками — уровень их квалификации, по мнению источника издания, также недостаточен.

«А раз нет должной подготовки, то и качество руководящего звена соответствующее. У многих руководителей нет желания развиваться, между собой зачастую руководители авиакомпаний не общаются, относятся друг к другу неуважительно. Чему способствует также слабое руководство предприятиями министерством транспорта Якутии. Кроме того, состояние взлётно-посадочных полос на аэродромах республики не отвечает требованиям для безопасных взлетов и посадок имеющихся воздушных судов иностранного производства. И не хватает финансовых средств для поддержания летной годности воздушных судов, закрепления преподавательского состава Якутского авиационного училища и так далее. Да и вообще, рыночные отношения для авиации Крайнего Севера строить сложно и считать условия хозяйствования рыночными нельзя, потому что получать прибыль из-за малого коэффициента подвижности населения и низкой платежеспособности сверенных районов тоже очень сложно», — отметил собеседник YKTIMES.RU.

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Выходом из ситуации он видит изменение подходов к финансированию авиационной отрасли, разработку программы развития авиатранспорта Якутии и замену самолётов на подходящие для полётов в сложных условиях республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы. Это табу было наложено после проверки, поводом для которой стал выезд принадлежащего авиакомпании самолёта «Суперджет» за пределы взлётно-посадочной полосы. После ЧП четыре пассажира обратились за медпомощью с жалобами на головную боль, больше никто не пострадал. В числе причин аварии назывался гололёд на взлётно-посадочной полосе и её недостаточная протяжённость в связи с ремонтом, однако при проверке инцидента также выяснилось, что «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выполняла сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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