Лондон, 30 октября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Тенденции, которые прослеживаются на сегодняшний день в американском обществе, говорят о том, что в результате выборов президента США в 2020 году в Соединенных Штатах может разгореться настоящая гражданская война. Об этом в своей статье для британской газеты The Sunday Times написал историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам ученого, в Соединенных Штатах в последние годы продолжает усиливаться внутренний конфликт между частями общества. По мнению Фергюсона, указанный «культурный конфликт» наиболее ясно виден в американском сегменте интернета. Он также добавил, что результаты выборов 2020 года в США могут спровоцировать начало гражданской войны в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее слова президента США Дональда Трампа о том, что за злобу в американском обществе во многом ответственны СМИ, вызвали гневную реакцию ряда политиков и стали для оппонентов американского лидера накануне важнейших выборов еще одним поводом обвинить его во множестве проступков.

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