США закрылись от РФ в своей реальности и готовят подарок КНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- ЧП в Росляково: при затоплении ПД-50 затонула и жилая башня;
- Статистика показала невыносимость жизни на Украине;
- РФ нет места в новой реальности, которую строят США;
- США готовят Китаю «подарок» на новый год;
- Из-за Германии Польша может остаться без дешевой рабочей силы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/808.