Якутск, 30 октября, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Новая ГРЭС-2 Якутска не проработала и года, но ей уже потребовался ремонт. О необходимости починить одну из четырёх турбин электростанции, питающей столицу Якутии и несколько прилегающих к ней районов, заявил первый заместитель председатель правительства республики Алексей Колодезников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проблемы с отоплением

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«Первой турбине ЯГРЭС-2 американской фирмы «Дженерал Электрик» требуется ремонт. Она будет отправлена в Хьюстон», — цитирует вице-премьера ЯСИА.

По словам Алексея Колодезникова, Якутск, а также Горный, Хангаласский и Намский районы на случай сбоев работы ГРЭС—2 без одной турбины подстрахуют с помощью энергомощностей линии Томмот — Нижний Бестях. Заместитель председателя правительства предположил, что работы по подключению центральной территории региона к этой линии завершатся к началу декабря. Работают пока и турбины уже давно исчерпавшей свой ресурс ЯГРЭС-1, которую намерены вывести из эксплуатации только в 2024 году.

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В «Якутскэнерго» заявили, что отсутствие одной из четырёх турбин второй ЯГРЭС не повлияет на надёжность электроснабжения столицы Якутии и прилегающих к ней районов. Резерв мощности в виде первой ГРЭС там назвали значительным. Кроме того, энергетики рассчитывают на сети Объединенной Энергосистемы Востока.

Известно также, что ремонт газотурбинной установки ЯГРЭС-2 будет осуществляться в рамках договора сервисного обслуживания на заводе-производителе General Electric.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ ЯГРЭС-2 была введена в эксплуатацию 28 ноября 2017 года. Менее чем за год работы на ней произошло 22 сбоя, из них 17 — в 2018 году. Жители Якутии начали паниковать после первых же неожиданных блэкаутов. Зимой температура воздуха в столице региона может опускаться ниже — 50, а при остановке ГРЭС-2 в квартирах жителей Якутска пропадает отопление, свет и водоснабжение.