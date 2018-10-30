Казань, 30 октября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Обанкроченный год назад «Татфондбанк», задолжавший свыше 18 тыс. кредиторов более 158 млрд рублей, попытался взыскать крупную сумму со своей «дочерней» компании, в которую через заключение договоров доверительного управления выводились средства вкладчиков. В рамках дела о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» банк пытался войти в реестр кредиторов с суммой требований свыше 1,5 млрд рублей, но Арбитражный суд РТ удовлетворил их лишь частично — на 81,616 млн рублей, снизив сумму запрашиваемых требований в 1,8 тыс. раз. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, ПАО «Татфондбанк» начал испытывать финансовые трудности еще в ноябре 2016 года, в декабре в нём была введена временная администрация. Предпринимаемые меры не помогли, и в начале марта 2017 года у банка отозвали лицензию, одновременно с этим возбудив ряд уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего председателя правления Роберта Мусина. Банк в апреле 2017 года был обанкрочен.

Через прокуратуру и самостоятельно бывшие вкладчики ТФБ, чьи вклады были переведены в доверительное управление «дочерней» компании банка «ТФБ-Финанс», оспаривают сделки. К примеру, в конце июля 2018 года прокуратура Татарии сообщала, что прокурорами региона направлено 234 иска в защиту вкладчиков ПАО, пострадавших «в результате неправомерного расторжения договора банковского вклада и перевода денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» создано в июне 2006 года, основной вид деятельности — дилерская. Уставный капитал — 15 млн рублей. Участники общества — ПАО «Татфондбанк» (доля — 68%), ЗАО «Гелио-полис», ООО «Артуг-финанс» и аффилированное с Робертом Мусиным, на сегодня признанное банкротом ООО «Новая нефтехимия». Последнее также является акционером ТФБ и акционером другого банкрота «Татагропромбанка».

В июне 2017 года, то есть уже после банкротства ТФБ, в суд с иском о собственной несостоятельности обратилась и «дочерняя» компания. В марте 2018 года в отношении компании, объявленной банкротом, было открыто конкурсное производство, которое позднее было продлено.

«Основанием для обращения должника с заявлением в арбитражный суд явилось следующее. ООО «ИК «ТФБ Финанс» являлось профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществлявшим брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению на рынке ценных бумаг. Приказом Банка России от 9 марта 2017 года №ОД-601 аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (ИНН 7 722 579 502), а также установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до 09 сентября 2017 года», — отмечалось в определении суда.

На момент объявления компании банкротом балансовая стоимость ее имущества, согласно бухгалтерской отчетности, составляла 921 414 000 рублей.

В рамках банкротного дела в суд до сих пор поступают ходатайства от кредиторов, в числе которых отметился и ТФБ. Он потребовал включить в реестр требований кредиторов сумму своих претензий 1 545 023 447,59 рубля.

Суд решил «требование удовлетворить частично» и признать обоснованной лишь сумму в размере 81 616 031,66 рубля. В удовлетворении остальной части заявления было отказано, но решение еще может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в ТФБ провели инвентаризацию имущества и оценку. Стоимость доли именно в этой «дочке» оценили всего в один рубль.

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