Москва, 30 октября, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Деморализация и разложение украинской армии связаны еще и с тем, что невозможно строить армию с опорой на традиции карательных батальонов бандеровцев времен Великой Отечественной войны, не воспитав преступников, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС Галичина

"Какие боевые традиции украинской армии? Каратели УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бандиты эти, преступники, воевавшие [вместе] с нацистами в подразделениях СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это вообще, воинская традиция, на которой можно воспитать сегодня на Украине, можно воспитать определенную группу оголтелых, но не украинскую молодежь», — заявил Кедми.

По его словам, украинская молодежь не готова воевать за преступника и посмешище президента Петра Порошенко, а также за Верховную Раду, которой можно только стыдиться. Поэтому все попытки построить армейскую идентичность на базе карательных батальонов обречены на провал.

Напомним, что согласно статистике, которую привел ведущий Владимир Соловьёв, порядка четверти состава ВСУ являются фигурантами уголовных дел, а небоевых потерь украинской армии только зафиксировано 900 случаев убийств и самоубийств.