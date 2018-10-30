Москва, 30 октября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Украинская армия — это сброд вооруженных людей, которым нет места на Украине кроме как на службе у политиков и олигархов, которым крайне необходимы те навыки, которые они получили во время так называемой АТО, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украинская армия

"По-моему, это первый случай в истории, когда государство говорит, что те, кто служили и воевали за страну, они опасны для общества, их вообще нельзя пускать в общество. Такого не было никогда», — заявил Кедми, комментируя слова главного военного прокурора Украины о недопустимости втягивания в политику демобилизованных так называемых ветеранов АТО, поскольку они только развалят страну.

По его словам, любая армия основывается на дисциплине, поэтому приведенные данные о беспрецедентном количестве самоубийц в рядах вооруженных сил Украины, а также об их серьезном моральном разложении, говорит о том, что никакой армии на Украине нет, а «сброд вооруженных людей, которые занимаются тем, чтобы выжить или решить свои психологические проблемы».

«Им некуда возвращаться, работы на Украине нет… Куда им идти? Им идти туда, где платят, а где платят? Политики и олигархи! И поэтому они пойдут (что на Украине уже происходит) или к политикам, или к олигархам (что одно и то же), и будут заниматься, чем умеют и как умеют», — закончил мысль Кедми.

Как сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в своей подводке к очередному выпуску передачи, в рамках небоевых потерь украинской армии зафиксировано 900 случаев убийств и самоубийств, причиной чему стали посттравматический синдром, алкоголизм и моральное разложение. Кроме того, уровень преступности находится на колоссальном уровне: около четверти от всего состава ВСУ являются фигурантами уголовных дел. На этом фоне порядка 400 тыс. единиц оружия незаконно вывезено из зоны так называемой АТО.