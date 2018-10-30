Варшава, 30 октября, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Прогнозируемый отток украинских рабочих из Польши в Германию нанесет урон польской экономике, заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот, сообщает RzeczPospolita.

Фешин Николай Иванович. Беженцы

Комментируя планы Берлина по упрощению процедуры получения рабочих виз для стран, не являющихся членами Европейского союза, Инглот сказал, что больше половины украинцев (59%), работающих сейчас в Польше, уедут, предпочтя немецкие компании.

В итоге, по оценке Инглота, на рынке окажется порядка 500 тысяч незанятых рабочих мест, и в будущем производство товаров может сократиться на десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Варшава фактически отменила ускоренную процедуру прохождения через границу, провоцируя на польско-украинской границе скопление людей.