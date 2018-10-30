Стамбул, Турция, 30 октября, 2018, 03:31 — ИА Регнум. 29 октября в Стамбуле состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии — Эльмара Мамедъярова, Мовлута Чавушоглу и Давида Залкалиани, где министры подписали так называемую Стамбульскую декларацию.

turan.az Главы МИД Турции, Грузии и Азербайджана

Как сообщают азербайджанские СМИ, в документе стороны заявили о взаимном уважении и решительной поддержке государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ, а также согласовали деятельность физических и юридических лиц полностью в соответствии с указанным принципами.

Они также указали на неприемлемость существующего статус-кво в конфликтах в Закавказье и отметили необходимость безотлагательного мирного урегулирования конфликтов.

Была подчеркнута необходимость урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахском регионе и окрестных районах Азербайджана, Абхазском и Югоосетинском регионах Грузии на основе универсальных норм и принципов международного права, в частности, уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ и соответствующих решений ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Стороны выразили приверженность к трехстороннему сотрудничеству в оборонной области, в том числе в сферах BПК, проведении совместных учений и встреч на высоком уровне.

Заявлено также о приверженности к взаимодействию в борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом и сепаратизмом во всех его проявлениях, незаконной торговлей оружием и наркотиками и другими видами транснациональной преступности и др.

Министры осудили деятелей организаторов попытки госпереворота 15 июля 2016 в Турции и выразили решительную поддержку демократически избранным президенту и парламенту Турции.

Также была выражена поддержка заявке Азербайджана на проведение всемирной выставки EXPO 2025 в Баку.

Кроме того, выражена поддержка Южному газовому коридору и другим энергетическим проектам по доставке углеводов из Каспийского региона в Европу.

Министры поддержали идеи развития медицинского туризма, сотрудничества в области прессы и информации, выработки трехстороннего механизма учреждения городов-побратимов. Следующая трехсторонняя встреча состоится в Грузии.