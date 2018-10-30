Район Росляково, Мурманская область, 30 октября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Во время ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» затонул крупнейший в мире плавучий док ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области, сообщают пользователи соцсети ВКонтакте.

Плавучий док

По словам очевидцев, во время выхода крейсера из дока упали два башенных крана, один из которых попал на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате происшествия плавдок ПД-50 затонул. Есть пострадавшие, однако в отсутствие официальной информации точное их число неизвестно.

Напомним, плавучий док ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области является одним из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 метров, а грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Размеры дока позволяют ремонтировать крупные корабли, такие как ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и самые большие подводные лодки в мире — проекта 941 «Акула».

Отметим, что в ПД-50 уже случались чрезвычайные происшествия. Так, 29 декабря 2011 года в плавдоке загорелся проходящий там ремонт атомный подводный стратегический ракетоносец проекта 667БДРМ К-84 «Екатеринбург». Тогда в результате пожара были госпитализированы с отравлениями двое сотрудников МЧС, принимавших участие в ликвидации возгорания, и семеро военнослужащих. Ущерб от пожара составил 500 миллионов рублей.