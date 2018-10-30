Киев, 30 октября, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Денонсация Киевом российско-украинского договора по Азовскому морю принесла бы один вред, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает телеканал ICTV.

NASA Азовское море

Комментируя обсуждаемую на Украине инициативу об отказе от российско-украинского договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Зеркаль сказала:

«Денонсация договора по Азовскому морю ничего не принесет, а только создаст новые проблемы».

Напомним, Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива ратифицирован Москвой и Киевом в 2004 году.

Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом этих двух стран, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Киев обвинил Москву в нарушении суверенного украинского права на использование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Также в июле 2018 года украинский президент Петр Порошенко сказал: «Кремль нарастил военное присутствие в Азовском и Черном морях, чтобы совершить атаку на Мариуполь».

Проблема обсуждается на уровне Европейского союза. Европейский парламент 25 октября одобрил проект резолюции об ужесточение антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.