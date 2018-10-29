Рамалла , 30 октября, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Палестинский центральный совет решил приостановить процесс признания государства Израиль, пока Тель-Авив не признает Палестину в границах 1967 года, сообщает пресс-служба совета.

Житель Палестины

Сообщается, что решение приостановить признание Израиля совет принял по причине несоблюдения подписанных договоренностей. Поэтому, в свою очередь, Палестина отказывается от своих обязательств пока Тель-Авив не признает Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также приостановлено сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года после очередных столкновений израильских военных с палестинцами в секторе Газа президент Пакистана Асиф Алви отверг любую возможность переговоров с Израилем. По его словам, Пакистан не будет вести переговоры с Тель-Авивом.