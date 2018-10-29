Кишинёв, 30 октября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Новый посол США в Молдавии Дерек Дж. Хоган прибыл в Кишинев и представил копии верительных грамот главе МИД Молдавии Тудору Ульяновскому. Как передает корреспондент ИА REGNUM, дипломаты обсудили состояние и перспективы развития молдавско-американских отношений. Они высказались за активизацию двустороннего стратегического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширения сотрудничества в других сферах.

Mfa.gov.md Дерек Дж. Хоган и Тудор Ульяновский

В ближайшие дни Хоган представит верительные грамоты президенту Молдавии Игорю Додону, после чего официально приступит к исполнению обязанностей.

В своем приветственном обращении к молдавским гражданам посол отметил, что Молдавия — разнообразная страна с богатой историей и культурой. «Знаю, что граждане Молдавии говорят на многих языках, в том числе — на русском, украинском, гагаузском и других», — сказал дипломат.