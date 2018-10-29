Москва, 30 октября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Донецкая народная республика двигается в сторону России, заявил 29 октября временно исполняющий обязанности главы Денис Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Мы двигаемся в сторону России. Это единственная закономерная возможность не оставить людей в вакууме», — сказал он.

Пушилин напомнил, что долгое время народ республики живет в тяжелейших условиях.

«Самая большая проблема — непонимание конечного срока, сколько еще так жить в подвешенном состоянии, сколько еще будут нарушаться права людей», — заявил врио главы.

Он не видит предпосылок, чтобы можно было говорить о конструктивных действиях Киева в сторону мира.