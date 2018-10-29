Казань, 30 октября, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Жительница Рыбно-Слободского района Татарии обратилась с жалобой в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Она указала, что признанный в 2009 году аварийным и подлежащим сносу дом исключили из перечня планируемых к расселению, несмотря на всю его ветхость. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении организации.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. вячеслав Котёночкин. 1976. ССС Аварийный дом

По сообщению женщины, дом — двухэтажный на несколько квартир. Состояние жилья вызывает беспокойство жителей — кирпичная стена в трещинах, фундамент частично разрушен, деревянные перекрытия между этажами повреждены, лестница плохо закреплена и шатается. Две недели назад рухнуло потолочное перекрытие.

В то же время в районе сменился глава администрации, после чего здание перестало числиться в разделе аварийного жилья на сайте госкорпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«В администрации сказали, что программа ветхого жилья закончена и надо было просить у прежнего главы. А 11 октября у меня рухнуло потолочное перекрытие, о чем я проинформировала администрацию района, прокуратуру и газовую службу», — сообщили жительница и добавила, что после этого ей «помогли» отключением газа.

По словам члена регионального штаба ОНФ Рината Фазылова, обращение пришло через новый сервис Народного фронта «красную кнопку», которая дает гражданам возможность оперативно сообщать о возникающих проблемах.

Активисты ОНФ направили письмо с просьбой провести проверку и принять необходимые меры в минстрой Татарии и администрацию Рыбно-Слободского муниципального района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у жителей Зеленодольска, а также Альметьевска, Чистополя и ряда других населенных пунктов Татарии — другая проблема. Дома признаны аварийными, однако показатель выкупной стоимости квартир не менялся в течение семи лет и составляет немногим больше 11 тыс. рублей за кв метр. При этом цены на благоустроенное жилье за эти годы существенно выросли, что привело к конфликту интересов: жильцы аварийного фонда не согласны принять мизерную выкупную цену, на которую они не смогут приобрести новую квартиру, а власти не готовы повышать её. В результате жильцы домов, признанных аварийными, против переезда, так как новоселье справлять им негде.

При этом в Зеленодольске власти начали выселять жильцов принудительно через суд. В начале октября 2018 года жильцы сразу 46 домов получили уведомление о необходимости выехать из квартир за сутки. В администрации свое требование обосновали тем, что из-за износа коммуникаций дома не смогут быть подключены к теплу, а впереди — зима. Причем местные власти предложили тем семьям, которые пока не могут найти жилье, временно передать детей в социальный приют «Гнездышко».

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