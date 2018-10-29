Джакарта, 30 октября, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Телеканал RT опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX в Индонезии.

Bathara Sakti Самолёт Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спасательных служб на лодках и спасательные суда находятся в море среди обломков упавшего самолета. Также на видео есть кадры, как спасатели на пирсе передают с борта судна, по всей видимости, тело одного из погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет компании Lion Air, на борту которого находился 181 пассажир и восемь членов экипажа, вылетел из индонезийской столицы Джакарты в Панкалпинанг.

Через 13 минут после взлета самолет исчез с радаров. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Все, кто находился на борту самолета, были официально признаны погибшими.