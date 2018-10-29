Воткинск, Удмуртия, 30 октября, 2018, 00:40 — ИА Регнум. После смерти 15-летнего подростка в городской больнице Воткинска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Молодого человека госпитализировали 22 октября.

Спустя двое суток после попадания в больницу подросток скончался, сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Удмуртии.

В рамках расследования намечено проведение судебно — медицинской экспертизы для установления причин смерти. Кроме того, планируется дать оценку своевременности и объему оказанной медицинской помощи.

По данным издания, подросток получил травму на соревнованиях по футболу в Можге, спустя некоторое время у него поднялась высокая температура.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Рязанской области в настоящее время проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка после легкоатлетической тренировки. Во время пробежки молодой человек почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала всю необходимую медицинскую помощь, но подросток скончался. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.