Москва, 30 октября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Страны Запада не соглашаются провести референдум в Донбассе, потому что станут понятными действия Украины в регионе, сообщил 29 октября писатель Захар Прилепин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Перемещаясь по Западу, я всем говорю: ребята, давайте проведем открытый и честный референдум в Донбассе в присутствии итальянских, французских, немецких, американских, канадских наблюдателей. Просто нагоните их туда 50 тыс. человек и стойте возле каждой избирательной урны. И все будет прозрачно, понятно, честно, абсолютно легитимно. Почему это не сделают? Потому что будет понятно, что Украина насиловала население, сделавшее свой выбор без всякого участия России», — заявил писатель.

Прилепин не уточнил, с кем именно он обсуждал возможность референдума и какие ответы получал от собеседников.