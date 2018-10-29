Москва, 30 октября, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну фанаты вручили в Москве бюст Владимира Ленина в честь приближающейся годовщины Великой Октябрьской революции.

MrYantit Бюст В.И. Ленина

«Прекрасный Ленин!» — приводит слова музыканта РИА Новости.

Сообщается, что в Москву Линдеманн приехал представить свой новый концерт, посвященный книге своих стихов Messer. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре. Вместе с Линдеманном в этом туре также будет участвовать его коллега по группу Lindemann, а также основатель групп Hypocrisy, Pain, Lock Up и The Abyss шведский музыкант Петер Тагтрен.

Напомним, Тилль Линдеманн родился 4 января 1963 года в Лейпциге (ГДР) и вырос в Восточной Германии. Соответственно, биографию Ленина и историю СССР он изучал еще в школе.