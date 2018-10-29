Москва, 29 октября, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Руководители крупнейших российских нефтяных компаний на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака, который курирует топливно-энергетический комплекс, попросили разрешить им поднять цены на бензин и дизельное топливо на 4−5 рублей за литр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

Совещание состоялось 24 октября. На нем крупнейшие российские нефтяные компании уверяли представителей властей, что из-за сдерживания розничных цен на топливо они якобы несут существенные убытки.

Напомним, что властям удалось заставить практически всех поставщиков топлива на внутренний рынок заморозить цены, которые начали стремительный рост весной 2018 года. В связи с этим нефтяники считают, что то топливо, которое они продают на внутреннем рынке по замороженным ценам, они вполне бы могли продать по более высоким ценам за рубежом и из разницы этих цен они и считают свои «убытки».

Чтобы эти «убытки» покрыть, нефтяники предлагают поднять цены на топливо на 4−5 рублей за литр с начала 2019 года.

При этом источник сообщил, что на совещании компании «просто жаловались правительству на свои проблемы и в 4−5 руб. оценили убытки при продаже литра топлива».

При этом нефтяники как-то забывают, что в 2018 году они заработали 1,5 трлн рублей девальвационной прибыли в добыче. Так что резервы для сдерживания цен у них вполне имеются.

Источник уверен, что правительство не поддастся на настойчивые уговоры нефтяников и не даст «добро» на подъем цен на топливо.

«Но поднимать цены по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» все-таки не будут», — сказал источник.