Берлин, 14 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Подозревавшийся в терроризме и готовивший теракт в аэропорту Берлина Джабер аль-Бакр стал сторонником радикального ислама в столице Германии, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мой брат радикализировался в Германии», — сказал его брат Алаа аль-Бакр в интервью Der Spiegel. 12 сентября Джабер аль-Бакр покончил жизнь самоубийством в одной из тюрем Лейпцига.

Подтолкнувшим его к радикализации человеком оказался берлинский имам, отмечает немецкий журнал. Религиозный деятель «промывал мозги» аль-Бакру и призывал его сражаться в Сирии.

В сентябре 2015 года молодой человек примкнул к рядам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.