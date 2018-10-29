Сеул, 29 октября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Во время испытаний американской системы противовоздушной обороны Patriot военно-воздушными силами Республики Корея, ракета PAC-2 класса земля-воздух взорвалась через 4 секунды после запуска. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, испытания проводились на полигоне Тэчхон в провинции Южная Чхунчхон в рамках ежегодных учебных стрельб из систем ПВО.

Система ПВО Patriot

Ракета самоуничтожилась, так как возникли отклонения от нормальной программы полёта, и взорвалась над морем. Это позволило избежать жертв среди мирного населения и военных.

В Южной Корее размещены 7 батарей комплекса ПВО Patriot, оснащённые 136 ракетами. Только на закупку ракет правительство Южной Кореи потратило в 2014 году более полутора миллиардов долларов. Patriot является одним из важнейших элементов защиты от угроз со стороны Северной Кореи.

Комплексы Patriot использовались американскими и израильскими военными в нескольких конфликтах: войне в Персидском заливе, операции в Ираке, войне в Йемене и Сирии; десятки попыток перехвата боевых воздушных целей заканчивались неудачей, что приводило к многочисленным жертвам.