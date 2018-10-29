Нью-Дели, 30 октября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. «НарендраМоди — это парадоксальный премьер-министр. Он утверждает, что является премьер-министром от имени всех индийцев, но в то же время замалчивает вопросы распространившегося насилия, вызванного коммунализмом», — заявил бывший премьер-министр Индии МанмоханСингх на встрече, посвященной выходу новой книги известного индийского политика ШашиТарура.

Narendra Modi Нарендра Моди

Политик добавил, что нынешний премьер-министр также замалчивает проблемы самосуда и коллективного линчевания.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Манмохан Сингх в своей речи также коснулся ситуации с коррупционным скандалом в центральном бюро расследований Индии.

«Обстановка в наших университетах и национальных институтах, таких, как центральное бюро расследований постоянно ухудшается», — заявил бывший премьер-министр.

Политик раскритиковал экономические программы Нарендры Моди, заявил, что экономика страны не получила никакой пользы от них.