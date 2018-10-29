Иерусалим, 29 октября, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Сразу в нескольких городах Израиля состоялись демонстрации против бездействия правительства в отношении ситуации на приграничных с Сектором Газа территориях. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet 28 октября, участники протеста требовали от правительства принять меры по урегулированию ситуации на южной границе страны.

BruceEmmerling Протесты в Израиле

Жители юга Израиля, а именно районов Эшколь и Шеар ха-Негев, вышли на улицы с лозунгами «Братья, очнитесь, юг в огне!» и «Требуем безопасности». Кроме того, часть населения отказалось отпускать своих детей в школы, пока правительство не предпримет эффективных действий по прекращению ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.

«Мы проводим это без каких-либо указаний, без поддержки извне. Это народный протест, вызванный болью, разочарованием и гневом местных жителей. Это единственных способ для нас предотвратить постоянное нарастание напряженности», — заявила активистка протестного движения Мэйрав Коэн.

Одна из подобных акций состоялась и в Тель-Авиве, где демонстранты перекрыли автомобильное движение на перекрестке Азриели перед правительственным комплексом. Через громкоговорители активисты запустили звук сирены «Цева Адом», которая срабатывает при ракетных обстрелах, и легли на землю, прикрыв головы руками. Таки образом, жители южных районов показали, через что им приходится проходить почти каждый день.