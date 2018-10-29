Иерусалим, 29 октября, 2018, 23:56 — ИА Регнум. В Израиле состоялось заседание правительства, посвященное проблеме эскалации конфликта на границе с Сектором Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не пойдет на уступки в переговорах с руководством движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская телерадиокомпания Reshet.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Мы не намерены уступать никаким ультиматумам ХАМАСа. Мы продолжим действовать согласно национальным интересам Израиля и защищать безопасность страны», — заявил Биньямин Нетаньяху в ходе заседания.

Напомним, что 27 октября руководство ХАМАСа передало ультиматум Израилю, согласно которому Израиль должен выплачивать ХАМАСу $15 млн ежемесячно в обмен на прекращение беспорядков на южных границах страны. По словам руководства движения, данные деньги должны пойти на заработные платы служащим ХАМАСа. Изначально эту сумму должна была перевести Палестинская Автономия (ПА), однако ее администрация отказалась выплачивать деньги. В случае отказа со стороны Израиля лидеры ХАМАСа грозятся усилить беспорядки на границе.