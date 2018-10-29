Киев, 29 октября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщают 29 октября «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

(сс)ВАДИМ ЧУПРИНА Арсений Яценюк

По информации издания, соответствующий вердикт суд вынес ещё 17 октября. Заявитель обратился в суд с жалобой на то, что ранее НАБУ отказалось открыть уголовное дело по его обращению. В результате иск был удовлетворён инстанцией.

Сообщается, что Яценюк и Петренко, а также один из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата государственного секретаря министерства подозреваются в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. Каки-либо подробностей дела не приводится.

Суд обязал НАБУ открыть производство по целому ряду статьей, в том числе «Злоупотребление властью или служебным положением», «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», «Легализация доходов, полученных преступным путём», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов».