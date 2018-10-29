Газни, Афганистан, 30 октября, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) произошёл теракт, жертвами которого стало по меньшей мере пятеро мирных жителей.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

По сообщению новостного издания «Khaama Press», теракт произошёл на территории уезда Мокор провинции Газни.

Согласно вышеуказанному заявлению, при организации теракта использовалось самодельное взрывное устройство, которое было установлено на машину марки Toyota, припаркованную у дороги.

Официальные представители 203 корпуса армии Афганистана добавили, что силы безопасности провинции сделают все возможное, чтобы найти ответственных за эту террористическую атаку.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к организации этого теракта.