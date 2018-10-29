Киев, 29 октября, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Жителей российского Крыма на Украине не будут подвергать гонениям за службу в российской армии, заявила прокурор прокуратуры несуществующей «Автономной Республики Крым» Елизавета Дзигора, сообщает 30 октября «112 Украина».

Mil.ru Российская армия

По ее словам, украинская прокуратура не будет заводить уголовные дела против граждан Украины, которые служат в российской армии. Отмечается, что ранее украинская прокуратура передала в Международный уголовный суд обращение о том, что Россия якобы «незаконно» привлекает жителей российского Крыма в ВС РФ.

Напомним, Крым отделился от Украины и вошел в состав России 16 марта 2014 года в результате референдума. На нем абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в состав России.