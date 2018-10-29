Вашингтон, 29 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Департамент торговли США ввел запрет на экспорт полупроводниковых материалов и технологий китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit, 29 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно заявлению департамента, передача технологий корпорации из Китая «представляет значительный риск их использования в деятельности, противоречащей национальным интересам Соединенных Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство США ввело санкции против китайской корпорации ZTE. В июле корпорация, которая оказалась на грани закрытия, выплатила миллиардный штраф, провела смену руководства и допустила контролеров из США.

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