Яунде, 29 октября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Бывший Верховный комиссар ООН (Организация Объединенных Наций) по правам человека ЗейдРаадаль-Хуссейн в Женеве, Швейцария, сделал заявление о том, что правительство Камеруна должно провести независимые расследования случаев нарушения прав человека, совершаемых органами безопасности и вооруженными группами против англоязычных людей в стране.

nforngwa Жители Камеруна

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Зейд Раад аль-Хуссейн выразил обеспокоенность продолжающимися жестокими действиями на севере, северо-западе и юго-западе Камеруна, где проживает большинство англоязычного населения. Как сообщил бывший верховный комиссар ООН по правам человека, в данных районах постоянно наблюдается совершение убийств, поджогов домов и похищений людей.

Он также отметил серьезные нарушения на крайнем севере страны, где власти продолжают противостоять террористической организации Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своем заявлении бывший верховный комиссар ООН упомянул видео, в котором военнослужащие убивают женщину, маленького ребенка и младенца по обвинению в принадлежности к террористической группировке Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данное видео возмутило Зейда Раад аль-Хусейна, вследствие чего он потребовал немедленно покончить с подобными действиями.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило разрешение на осуществление мониторинга случаев нарушения прав человека, столкновений местной полиции и вооруженных группировок, но заявление так и не было одобрено властями страны. «Мы будем использовать другие альтернативы для наблюдения за ситуацией в Камеруне» — сказал бывший Верховный комиссар ООН.