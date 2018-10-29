Стамбул, Турция, 29 октября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл третий по счету аэропорт в Стамбуле. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Anadolu.

bilaleldaou Аэропорт

Этот аэропорт является крупнейшей воздушной гаванью в Турции. В перспективе, после завершения последующих очередей строительства, новый аэропорт Стамбула может стать самым большим аэропортом в мире.

Сейчас аэропорт может обслуживать до 90 млн пассажиров в год. После завершения всех этапов строительства данная воздушная гавань может пропускать через себя до 150 млн пассажиров в год.

Эрдоган подчеркнул, что если будет необходимость, то мощность аэропорта будет доведена до 200 млн пассажиров в год.

Первый внутренний рейс из нового аэропорта вылетит 31 октября в Анкару. Первый зарубежный рейс отправится в Баку 8 ноября.

Сейчас аэропорт может принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

После завершения всех очередей строительства новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов и парковки на 70 тыс. автомобилей.