«Мясо солдатское»: зачем Украину и Грузию приближают к НАТО
Москва, 29 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. США будут приближать к НАТО Украину и Грузию, однако к членству в альянсе это не приведет, сообщил 29 октября член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Он обратил внимание, что в различных совместных действиях альянса «грузинская группа — самая многочисленная, после США».
«Вот это мясо солдатское нужно американцам. Поэтому они используют сейчас Грузию, потом они будут использовать Украину», — сказал Морозов.
По мнению члена Совфеда, задача США — «приближать к себе, жертвуя людьми».
Впрочем, шансы на вступление Украины и Грузии в альянс Игорь Морозов оценивает критически:
«Украина не вступит в НАТО, потому что у нее есть те проблемы, которые ей не позволят пройти все фазы подготовки для членства. Такие же проблемы, только еще хуже, у Грузии».
Напомним, 29 октября руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин назвал возможное вступление Украины и Грузии НАТО военной и политической проблемой для России.