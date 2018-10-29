Москва, 29 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. США будут приближать к НАТО Украину и Грузию, однако к членству в альянсе это не приведет, сообщил 29 октября член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские солдаты

Он обратил внимание, что в различных совместных действиях альянса «грузинская группа — самая многочисленная, после США».

«Вот это мясо солдатское нужно американцам. Поэтому они используют сейчас Грузию, потом они будут использовать Украину», — сказал Морозов.

По мнению члена Совфеда, задача США — «приближать к себе, жертвуя людьми».

Впрочем, шансы на вступление Украины и Грузии в альянс Игорь Морозов оценивает критически:

«Украина не вступит в НАТО, потому что у нее есть те проблемы, которые ей не позволят пройти все фазы подготовки для членства. Такие же проблемы, только еще хуже, у Грузии».

Напомним, 29 октября руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин назвал возможное вступление Украины и Грузии НАТО военной и политической проблемой для России.