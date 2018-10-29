Киев, 29 октября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. «Власти Украины напоследок решили заработать, разместив украинские долговые еврооблигации под рекордно высокие 9 — 9,25% годовых». Об этом 29 октября в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Золотарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

«На проблеме долгов Украины кто-то из нынешних властьимущих хочет напоследок хорошо «нагреть руки», заработать… Та же Аргентина со сложной экономической ситуацией кредитуется под 6−7% годовых, Украина — под 9,5%. Это абсолютно грабительский подход. Долговую яму, которую вырыли при Порошенко, придется закапывать нашим детям и внукам, за их счет», — сказал Золотарев.

По его словам, Украина не может быть социально ориентированным государством, имея маленький внутренний валовой продукт.

«Падающая экономика не позволяет тянуть социальное государство. Мы думаем, где еще одолжить деньги вместо того, как их заработать? В долларовом эквиваленте наш ВВП — 130 млрд. Это критически мало для страны даже с учетом оставшегося населения, масштаба, инфраструктуры, военного конфликта и необходимости содержать вооруженные силы… Если у нас не будет сильной экономики, об остальном можно и не мечтать, не будет никакого социального государства», — добавил Золотарев.

Он также усомнился в реалистичности прогнозов премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что через пять лет украинская экономика будет сильной.

«Я бы не делал таких далеко идущих прогнозов, потому что полгода спустя у нас будет совершенно иная политическая реальность. Для украинцев гораздо важнее то, что правительство пообещало, что тот, кто с начала отопительного сезона не успеет получить субсидии, сможет это сделать через месяц — два. Это более значимо, чем то, что у нас будет через пять — шесть лет. Толи шах помрет, толи ишак здохнет», — сказал Золотарев.

Эксперт считает, что Украине грозит коммунальный коллапс.

«Для многих вопрос субсидий — это вопрос выживания… У нас на субсидию будет претендовать около 60% семей. А вот какому количеству их дадут, посмотрим второе чтение бюджета. 55 млрд на субсидии четко указывает, что количество субсидиантов будут сокращать. Это плохо. Это поставит людей перед выбором — или купить еды, или оплатить коммунальные услуги? Вал неплатежей будет нарастать… Мы можем оказаться перед угрозой коммунального коллапса, поскольку видим, как тяжело начинается этот отопительный сезон. Только по Киеву 300−400 прорывов», — подытожил Золотарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября премьер-министр Гройсман заявил, что за пару лет Украина может уменьшить долговую нагрузку до 50% ВВП, а через пять лет иметь сильную экономику.

«Недавно приняли стратегию управления нашим долговой нагрузкой, которая предусматривает ее уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП… В целом, убежден, через пять лет мы можем выйти на сильную экономику. Я вижу, как это может произойти, и понимаю, что надо для этого делать», — сказал Гройсман.

Напомним, 26 октября министерство финансов Украины разместило пятилетние и десятилетние еврооблигации на 2 млрд долларов под 9 и 9,75% годовых. В частности киев продал 5-и летние еврооблигации с доходностью 9% на сумму 750 млн долларов. И десятилетние бумаги с доходностью 9,75% на сумму 1,25 млрд долларов. Общий объем заявок, поданных инвесторами составил 4,9 млрд долларов.