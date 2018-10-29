Вашингтон, 29 октября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Вооружённых силах США стартовали ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Об этом сообщила 29 октября пресс-служба Пентагона.

U.S. Air Force

Как заявил командующий Стратегическим командованием ВС США генерал Джон Хайтен, речь идёт о «многонациональных учениях в глобальном масштабе», в которых будут задействованы военнослужащие Канады, Великобритании, Дании, Австралии и Южной Кореи.

Сообщается, что в ходе учений ходе учений планируется отработать действия средств глобального удара и противоракетной обороны. Целью манёвров заявлена проверка готовности к «сдерживанию, обнаружению и при необходимости отражению стратегических атак против США и их союзников».

Напомним, на минувшей неделе США провели испытания новейшей ракеты системы ПРО в Тихом океане.