Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 октября, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Бомба времён Второй мировой войны найдена 29 октября во Франкфурте-на-Майне, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

monicore Эвакуация

По информации пожарной службы, опасная находка была обнаружена при проведении строительных работ недалеко от центра города.

Сообщается, что с территории в радиусе 700 метров от места обнаружения снаряда эвакуируют в общей сложности около 16 тысяч человек. Работы по обезвреживанию бомбы планируется провести сегодня вечером.

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