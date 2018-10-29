Анкара, 29 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. 27 октября во время четырехсторонней встречи в Стамбуле между Францией, Германией, Турцией и Россией президент Турции Реджеп Эрдоган заявил: «Мы продолжим устранять угрозы нашей национальной безопасности как на востоке, так и на западе Евфрата».

kurdishstruggle Курдские бойцы

Турецкое руководство понимает, что усиление курдских сил на востоке Сирии грозит ему усилением террористической активности на юго-востоке Турции — в регионах компактного проживания курдов. Есть понимание, что реализация проекта «Большого Курдистана», продвигаемого США и Израилем, приведет к нестабильной ситуации в этом регионе на ближайшие 50−60 лет.

28 октября курдские отряды Народных защитников прокомментировали артиллерийские удары турецкой армии по своим позициям. В своих заявлениях курды подтвердили факт обстрелов и сообщили, что в них были задействованы турецкий танк, гаубица и минометы.

В результате турецкого удара по району Айн-эль-Араб (Кобани) погиб один из бойцов Народных защитников. Ранее курдские источники сообщали только о незначительном материальном ущербе.

Данные заявления подтверждают и тот факт, что так называемые Сирийские демократические силы в основном состоят из курдских формирований. Это, как правило, отрицается американскими спонсорами СДС, которые представляют их как коалицию из различных ополченцев.

Начало обстрелов позиций Сирийских демократических сил со стороны турецких военных и постоянные заявления военно-политического руководства Турции говорят о том, что военная операция Турции в этом регионе не за горами. Однако пока не ясно, как поведут себя американские военные, когда турецкие Вооруженные силы начнут наступление на их союзников — Сирийские демократические силы.

Свое отрицательное отношение к проекту создания курдского «квазигосударства» 12 октября этого года высказала и Россия устами главы МИД Сергея Лаврова.