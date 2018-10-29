Салехард, 29 октября, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Для понимания этапов развития регионов Арктической зоны России федеральный бюджет необходимо уточнить. Об этом сегодня, 29 октября, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сообщает ОГТРК «Ямал-Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

"Очевидно, что Арктика требует большего фокуса, большего внимания. Вопросов очень много. Надо от слов переходить к делам. Необходимо строить ледоколы, необходимо развивать инфраструктуру — это конкретный набор мер. Мы слышим на многих площадках, что Арктику необходимо развивать, её сейчас все любят. Да, но много слов, мало дела», — заключил Артюхов.

Проект государственного бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов готовится пройти первые чтения в Государственной думе. Как сообщало ИА REGNUM, предварительная версия документа содержит цифры, планируемые на «арктические» цели. При этом большая часть средств, которые, возможно, направятся на развитие Северного морского пути в 2019—2020 годы, забронирована на продолжение серии ледоколов проекта 22 220.

На реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктическое зоны РФ», по предварительным данным, в 2019—2021 годы правительство планирует отдать на социально-экономическое развитие Арктики около 16 млрд рублей. Средства преимущественно нацелены на несколько масштабных проектов. Остальные направления довольствуются малым.

По мнению главы Ямала, ситуация может измениться благодаря приходу к управлению российской Арктикой «деятельных людей», которые «будут требовать от всех ключевых участников не лозунгов, а конкретных мероприятий». Напомним, ответственным за развитие Арктической зоны РФ был назначен вице-премьер Юрий Трутнев. В начале сентября Трутнев был назначен председателем Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

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«У Юрия Петровича Трутнева есть хороший опыт [работы] на Дальнем Востоке, когда есть концентрация воли, государственных решений, и мы видим сложные, но шаги вперед. Безусловно, такая концентрация должна быть в Арктике. Госкомиссия — это, как раз, тот механизм, инструмент, с помощью которого это можно получить. Думаю, в ближайшее время мы получим уточнённую повестку на ближайшие заседания, год», — предположил Дмитрий Артюхов.