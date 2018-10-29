Бразилиа, 29 октября, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару сделал заявление по итогам своей победы на выборах, 29 октября передает агентство Associated Press.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

«То, что произошло на избирательных участках… Это не просто победа партии. Это праздник свободы для всей страны», — заявил Болсонару.

Также в своем заявлении Болсонару, выигравший выборы с 55% голосов, пообещал сделать Бразилию «великой, свободной и процветающей».

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