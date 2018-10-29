«Зенит» одолел «Крылья Советов», реализовав свой единственный момент
Самара, 29 октября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 29 октября между коллективами «Самара Арена» и «Зенит» на стадионе «Крылья Советов» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Российский Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых».
На экваторе первой половины аргентинский хавбэк Леандро Паредес открыл счет первым же в матче ударом после передачи Артема Дзюбы — 0:1.
Статистика матча («Крылья Советов"/"Зенит»)
Удары 10/3
Удары в створ ворот 1/1
Процент владения мячом 58%/42%
Нарушения правил 10/15
Поданные угловые ½
«Зенит», набрав 28 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Крылья Советов» остались на 13-й строчке в «зоне вылета» с 11-ю баллами.
Стартовые составы команд на матч:
«Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Рохель, Бурлак, Зотов, Антон, Ткачук, Чичерин, Корниленко, Молло, Канунников.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Чернов, Маммана, Паредес, Маркизио, Кузяев, Мак, Ерохин, Дзюба.
Бригада арбитров: Ноколай Волошин | Роман Усачев | Арам Петросян.
Желтые карточки: Рохель — 8, Маммана — 52, Корниленко — 60, Нету — 60, Чичерин — 63.
Красные карточки: Рохель — 78.
Голы: Паредес 22 — 0:1.