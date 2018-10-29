Самара, 29 октября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 29 октября между коллективами «Самара Арена» и «Зенит» на стадионе «Крылья Советов» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Российский Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых».

Satory2001 Стадион «Самара Арена»

На экваторе первой половины аргентинский хавбэк Леандро Паредес открыл счет первым же в матче ударом после передачи Артема Дзюбы — 0:1.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Зенит»)

Удары 10/3

Удары в створ ворот 1/1

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 10/15

Поданные угловые ½

«Зенит», набрав 28 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Крылья Советов» остались на 13-й строчке в «зоне вылета» с 11-ю баллами.

Стартовые составы команд на матч:

«Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Рохель, Бурлак, Зотов, Антон, Ткачук, Чичерин, Корниленко, Молло, Канунников.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Чернов, Маммана, Паредес, Маркизио, Кузяев, Мак, Ерохин, Дзюба.

Бригада арбитров: Ноколай Волошин | Роман Усачев | Арам Петросян.

Желтые карточки: Рохель — 8, Маммана — 52, Корниленко — 60, Нету — 60, Чичерин — 63.

Красные карточки: Рохель — 78.

Голы: Паредес 22 — 0:1.