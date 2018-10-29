Иваново, 29 октября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Наружные работы по строительству первого детского сада в новом микрорайоне Рождественский в Иванове планируют завершить до конца года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ход работ проверил начальник управления капитального строительства администрации города Иванова Андрей Наумов.

Пресс-служба администрации города Иванова Площадка строительства нового детского сада в Иванове

«Работы по возведению дошкольного учреждения запланированы в два этапа. На текущий год в рамках программы стимулирования жилищного строительства Минстроя России из бюджетов разных уровней выделено 88 млн рублей. На эти средства до конца строительного сезона необходимо смонтировать коробку здания, уложить кровлю, установить окна и наружные коммуникации», — прокомментировал представитель мэрии. При этом наружные строительные работы на объекте должны быть завершены до конца года.

Представитель подрядной организации сообщил, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершено строительство третьего этажа, на нижних этажах производятся штукатурные работы и остекление объекта. Осуществлена врезка в теплотрассу, на 70% выполнены работы по устройству ливневой канализации. В ближайшее время начнется возведение кровли.

Трехэтажное здание детского сада возводится на территории нового микрорайона. Общая площадь детского сада составит 1,6 тыс. кв.м. Детский сад рассчитан на 240 мест (12 групп), в том числе 68 отдадут малышам до трех лет. Каждая из групп будет иметь собственную спальню, раздевалку, игровую и туалетную комнаты.

Также в детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, а также медицинский блок, мини-прачечная и кухня. Детский сад в «Рождественском» станет первым в городе дошкольным учреждением оборудованным лифтом. Он обеспечит людям с ограниченными возможностями здоровья доступ на все этажи садика. На прилегающей территории появятся игровые и физкультурные площадки, где установят веранды.